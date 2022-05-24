Trabzonspor önümüzdeki sezon lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Bordo-Mavililer alternatifli bir kadro kurup sezon içinde sorun yaşamak istemiyor. Karadeniz ekibinin transfer gündeminde olan isimlerden birinin de Halil İbrahim Dervişoğlu olduğu öğrenildi. Son 1.5 sezonda Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen oyuncu konusunda Sarı-Kırmızılılar'ın yaşanan yönetim boşluğu ve hoca konusunun netleşmeyişi nedeniyle yeni sezona yönelik bir girişimi henüz yok. Fırtına da bu durumu lehine kullanmaya çalışıyor.

28 maçta 4 gol

Karadeniz ekibinin Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 28 maçta görev yapan ve 4 gol atan 22 yaşındaki oyuncuya transfer için haber gönderdiği öğrenildi. Ailesi Trabzonlu olan, Hollanda doğumlu oyuncunun transferini teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği bildirildi. Halil'in İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'dan kiralanması düşünülüyor.

Halil, Galatasaray'da 1.5 sezonda 40 lig maçında forma giydi, 7 gol 4 asistle oynadı.