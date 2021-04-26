Trabzonspor'dan son dakika Edgar Ie açıklaması
Süper Lig’in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor’da, savunma oyuncusu Edgar Ie’nin sol kasık adalesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Trabzonspor, Edgar Ie'nin MR grafisinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar IE’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir”