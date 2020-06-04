Trabzonspor'dan son dakika coronavirüs açıklaması

Son dakika haberi... Trabzonspor’da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

04 Haziran 2020, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan son dakika coronavirüs açıklaması

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü; başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 6'ncı COVID-19 testinde pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.


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