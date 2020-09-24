Trabzonspor’un Norveç’in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen’in ameliyat edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan Anders Trondsen’e bugün Oslo’da artroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren 25 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.