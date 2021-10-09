Fırtına, ligde ilk 8 haftada 16 kez fileleri sarstı. Bu alanda en iyi takımlardan biri olan Bordo-Mavililer, savunma performansıyla da dikkat çekiyor.

Trabzonspor , bu sezon zaman zaman defanstaki sıkıntılar nedeniyle eleştirilse de ligde 8 kez ağları sarsıldı. Bu istatistik, Fırtına’nın son 7 sezondaki en iyi ilk 8 hafta performansı oldu. Trabzonspor, geçen sezon aynı süreçte kalesinde tam 15 gol birden görmüştü. Bu alanda en kötü dönem ise 21 golün yendiği 2017-18 sezonu oldu. 2013-14’te ise Fırtına’nın ağları sadece 6 kez havalanmıştı.







