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Trabzonspor'dan son 7 sezonun en iyi savunması

Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 kez fileleri sarsan Trabzonspor, savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer savunma anlamında son 7 sezondaki en iyi ilk 8 hafta performansını gösterdi.

09 Ekim 2021, Cumartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan son 7 sezonun en iyi savunması

Fırtına, ligde ilk 8 haftada 16 kez fileleri sarstı. Bu alanda en iyi takımlardan biri olan Bordo-Mavililer, savunma performansıyla da dikkat çekiyor.

Trabzonspor , bu sezon zaman zaman defanstaki sıkıntılar nedeniyle eleştirilse de ligde 8 kez ağları sarsıldı. Bu istatistik, Fırtına’nın son 7 sezondaki en iyi ilk 8 hafta performansı oldu. Trabzonspor, geçen sezon aynı süreçte kalesinde tam 15 gol birden görmüştü. Bu alanda en kötü dönem ise 21 golün yendiği 2017-18 sezonu oldu. 2013-14’te ise Fırtına’nın ağları sadece 6 kez havalanmıştı.


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