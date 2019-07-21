Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor yeni sezon öncesinde stoper hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda ilk adımını Arjantinli stoper Gaston Campi’yi alarak atan Karadeniz devi, Zargo Toure’nin ayrılığının ardından bir stoper için daha çalışma başlattı. Bordo-Mavili ekip son olarak İtalyan ekibi Palermo forması giyen ve şu anda boşta olan Slobodan Rajkovic’i listesine yazdı.

Brescia da devrede

Bordo-Mavili yönetim, kariyerinde Chelsea, PSV ve Hamburg gibi ekiplerde görev yapan Sırp futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, 30 yaşındaki oyuncuyu uygun bir yıllık ücretle, imza parası vermeden kadroya katmayı hedefliyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Çizme temsilcisi Brescia da tecrübeli stoper ile yakından ilgileniyor. Ancak UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fırtına transferde bir hayli önde bulunuyor.