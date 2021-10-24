9 haftada 21 puanı hanesine yazdıran ve geçen haftaki Fenerbahçe zaferiyle ligde zirveye kurulan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında önemli eksikleri olmasına rağmen hata yapmadı. Bordo-Mavililer, rakibi karşısında çok zorlanmasına rağmen Gervinho’nun tek golüyle galibiyete uzandı. Fenerbahçe’nin zorlu Alanya maçına çıkacağı, Beşiktaş ile Galatasaray ’ın da derbi oynayacağı haftada çok önemli 3 puan kazanan Fırtına, bu sezon deplasmanda çıktığı 6. karşılaşmada 5. galibiyetine uzandı. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki müthiş serilerini de devam ettirdi.

Namağlup tek takım

21 maç ile deplasmanda en uzun kaybetmeme serisine ulaşan Fırtına, bunu 23’e çıkardı. Karadeniz ekibi, toplamda da 230 gündür Süper Lig’de yenilgi yüzü görmüyor. Bu sezon 20 takım arasında namağlup yoluna devam eden tek takım olan Trabzonspor, önümüzdeki hafta Karadeniz derbisinde Rizespor ile karşılaşacak. Milli ara öncesi son maç ise Beşiktaş’la deplasmanda...