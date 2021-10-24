Trabzonspor'dan seriye devam
Fenerbahçe’yi devirip lider olan Trabzonspor, kritik Göztepe deplasmanında zorlanmasına rağmen tek golle kazandı. Zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor, müthiş serilerini de sürdürdü. Dış sahada 23 maçtır kaybetmeyen Fırtına, toplamda ligde 230 gündür yenilmiyor.
9 haftada 21 puanı hanesine yazdıran ve geçen haftaki Fenerbahçe zaferiyle ligde zirveye kurulan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında önemli eksikleri olmasına rağmen hata yapmadı. Bordo-Mavililer, rakibi karşısında çok zorlanmasına rağmen Gervinho’nun tek golüyle galibiyete uzandı. Fenerbahçe’nin zorlu Alanya maçına çıkacağı, Beşiktaş ile Galatasaray ’ın da derbi oynayacağı haftada çok önemli 3 puan kazanan Fırtına, bu sezon deplasmanda çıktığı 6. karşılaşmada 5. galibiyetine uzandı. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki müthiş serilerini de devam ettirdi.
Namağlup tek takım
21 maç ile deplasmanda en uzun kaybetmeme serisine ulaşan Fırtına, bunu 23’e çıkardı. Karadeniz ekibi, toplamda da 230 gündür Süper Lig’de yenilgi yüzü görmüyor. Bu sezon 20 takım arasında namağlup yoluna devam eden tek takım olan Trabzonspor, önümüzdeki hafta Karadeniz derbisinde Rizespor ile karşılaşacak. Milli ara öncesi son maç ise Beşiktaş’la deplasmanda...