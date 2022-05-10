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Trabzonspor'dan Schalke 04'e tebrik mesajı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bir sezonluk aranın ardından yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi başaran Schalke 04'e tebrik mesajı yayınladı. Bordo-Mavili ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alman ekibine gelecek sezon için başarı da diledi.

10 Mayıs 2022, Salı 00:12 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Schalke 04'e tebrik mesajı

Süper Lig 'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , bir sezonluk aranın ardından yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi başaran Schalke 04'e tebrik mesajı yayınladı. Bordo-Mavili ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alman ekibine gelecek sezon için başarı da diledi.

Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 geçen sezon Bundesliga'dan düşmüş ve camiasını hayal kırıklığına uğratmıştı. Mavi-Beyazlılar bitime bir hafta kala St. Pauli'yi 3-2 yenmeyi başararak, yalnızca 1 sezon sonra Bundesliga'ya geri dönmeyi başardı.

Trabzonspor'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Schalke 04'ü Bundesliga'ya yükseldiği için tebrik ediyor ve kulübe önümüzdeki sezonda başarılar diliyoruz."

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