Geçen sezon kulübün başına geçen ve geldiği günden bu yana uyguladığı kemer sıkma politikası kadar planlamalarıyla da Trabzonspor’u adeta dirilten Ahmet Ağaoğlu yeni sezon öncesi ise çok daha fazla takdir görüyor. Teknik direktör Ünal Karaman’la omuz omuza verip Bordo- Mavililer’in dirilişi için yol haritası belirleyen Ağaoğlu özellikle kritik noktaları çok kusursuz yönetti.

Herkes tatildeyken...

Sezon biter bitmez birçok kulüp tatildeyken kolları sıvayan Fırtına, ilk iş olarak Avrupa’dan birçok talibi olan Yusuf ve Abdülkadir konusunu hiç uzamadan kapadı. Ağaoğlu, “160 milyon Euro da gelse bu sene ikisini de satmam” dedi. Sonrasında gençlik operasyonu başladı. Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Andjusic, Yusuf Sarı, Taha Tunç, Salih Kavrazlı gibi potansiyle gençlerin hepsi teker teker toplandı. Altyapıdan da yukarıya göz kırpan isimler profesyonel yapıldı.

Serbest kalma bedeli 6 milyon

Trabzonspor’un son bombası ise Nwakaeme oldu. Geçen sezon geldiği Fırtına’da 10 gol, 10 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi uzatıldı. Açıklamada, “Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Serbest kalma tutarı ise 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir” denildi. Bu operasyonla birlikte Trabzonspor şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini kusursuz bir şekilde atmış oldu.