Trabzonspor'dan Robert Prosinecki atağı
Bu sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir'in de istifa ettiği Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Abdullah Avcı'yla da görüşen yönetimde bir grubun Robert Prosinecki isiminden yana olduğu öğrenildi. Taraflar ilk görüşmelerini de gerçekleştirdiler.
Trabzonspor'dan Robert Prosinecki bombası... Bu sezonki iyi performansına rağmen ligde Başakşehir'in gerisinde kalan Bordo Mavililer, hem kadroyu korumak hem de takımı tecrübeli bir hocaya emanet etmek istiyor.
Yönetim ikiye bölündü!
Hoca arayışında sıkı çalışan yönetim ise bu konuda adeta ikiye bölündü. Bir taraf Abdullah Avcı'yı isterken diğer grup ise Robert Prosinecki'de ısrarcı. Abdullah Avcı'yla birçok konuda istişarede bulunan yönetim Hırvat teknik adamla da görüşmelere başladı.
1 milyon euro istedi!
51 yaşındaki teknik adam görüşmelerde Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon euro talep etti. Yönetim de bu rakama sıcak bakıyor. Öte yandan Prosinecki'yle Hatayspor'un da irtibatta olduğu öğrenildi.
Fanatik Özel / Hakan Ateşler