Trabzonspor'dan Robert Prosinecki bombası... Bu sezonki iyi performansına rağmen ligde Başakşehir'in gerisinde kalan Bordo Mavililer, hem kadroyu korumak hem de takımı tecrübeli bir hocaya emanet etmek istiyor.

Yönetim ikiye bölündü!

Hoca arayışında sıkı çalışan yönetim ise bu konuda adeta ikiye bölündü. Bir taraf Abdullah Avcı'yı isterken diğer grup ise Robert Prosinecki'de ısrarcı. Abdullah Avcı'yla birçok konuda istişarede bulunan yönetim Hırvat teknik adamla da görüşmelere başladı.

1 milyon euro istedi!

51 yaşındaki teknik adam görüşmelerde Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon euro talep etti. Yönetim de bu rakama sıcak bakıyor. Öte yandan Prosinecki'yle Hatayspor'un da irtibatta olduğu öğrenildi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler