Trabzonspor 'dan dün KAP'a sponsorluk anlaşması bildirimi yapıldı. Bordo-Mavililer'in QNB Finansbank A.Ş. arasında forma kol sponsorluğunu kapsayan üç yıllık yeni bir anlaşmanın yapıldığı belirtildi.

Önümüzdeki sezon başlayacak olan yeni anlaşma karşılığında QNB Finansbank'ın 3 yıl için peşinen toplam 13 milyon 570 bin TL + KDV ödeyeceği kaydedildi.