Trabzonspor'dan Papu Gomez bombası... Bordo-Mavili kulüp Fenerbahçe'nin de günmedime gelenv ve Atalanta forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Papu Gomez'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Resmi teklif yapıldı!

Bordo-Mavili takım yıldız futbolcu için 3 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ayrıca oyuncuya 2.5+1'den yıllık 2 milyon Euro teklif sunuldu. Bordo-Mavili takım, Atalanta ve Papu Gomez'in cevabını bekliyor.

Teklif bonuslarla dolu!

Papu Gomez'e yapılan teklifte bir çok bonus bulunuyor. Trabzonspor UEFA Kupası'na katılırsa 100 bin Euro daha ödenecek. Ayrıca hucüm oyuncusu toplamda 10 asist gole ulaşırsa yine 100 bin Euro cebine koyacak.

Atalanta 5 milyon Euro istiyor!

Serie A ekibi Atalanta'da kadro dışı kalan Papu Gomez için kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Görüşmelerin devam ettiği tarafların bonservis konusunda orta yolu bulmaya yakın olduğu belirtiliyor.

7 sezondur Atalanta forması giyen 32 yaşındaki oyuncu 5 kez Arjantin Milli Takım forması giydi. Bu sezon İtalyan ekibiyle 16 maça çıkan Papu Gomez 16 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL



