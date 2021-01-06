Trabzonspor'dan orta sahaya bir transfer daha! Enzo Perez
Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Orta saha transferinde Berat'la yetinmeyecek olan Fırtına'da, Enzo Perez için görüşmeler hız kazandı. Avcı'nın, "Takıma liderlik edecek tecrübeli birini almalıyız" raporu üzerine yönetim, 34 yaşındaki Arjantinli yıldız konusunda temasları sıklaştırdı
Karadeniz devi, Trondsen'in sakatlığı, Abdulkadir Parmak'ın da ayrılma ihtimaline karşı orta sahaya en az 2 transfer yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Berat'la birlikte merkeze bir ismi daha katmak isteyen Fırtına'da, Arjantin ekibi River Plate forması giyen Enzo Perez gündeme gelmişti. Avcı da yönetime "Takıma liderlik edecek deneyimli birini almalıyız" raporunu sununca, 34 yaşındaki futbolcu için görüşmeler hızlandırıldı. Deneyimli futbolcu için temaslar sıklaşırken, görüşmelerin ilk etapta olumlu devam ettiği öğrenildi. River Plate ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın bonservisi için iki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü de gelen haberler arasında.