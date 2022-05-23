Bruno Peres’in aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın ardından Serkan Asan’ın da dizinden ameliyat olması, Trabzonspor ’da sağ bek transferini öncelikli ihtiyaç haline getirdi.

Peres’in Ağustos ayında çalışmalara başlaması bekleniyor ancak savunmanın sağına mutlaka iyi bir yerli transferi düşünülüyor.

Gündemdeki oyuncu; Onur Bulut. Kayserispor’un gurbetçi yıldızı 34 lig mücadelesinde 1 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

Sarı- Kırmızılı kulüple, Türkiye Kupası finalinin ardından temaslar hızlanacak. Bordo- Mavililer’in, Kayserispor’un yüksek bonservis talebi nedeniyle takasta Abdulkadir Parmak başta olmak üzere bazı isimleri teklif edeceği öğrenildi.