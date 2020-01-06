Trabzonspor’dan Nwakaeme konusunda doğru karar!

Sezon başında yeni sözleşme ile Nwakaeme’nin serbest kalma bedelini yükselten Trabzonspor, oyuncunun artan taliplerinden kaynaklı doğru kararı vermiş oldu.

06 Ocak 2020, Pazartesi 06:27 Son Güncelleme:
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Trabzonspor’dan Nwakaeme konusunda doğru karar!

Sezon başında Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalayan ve Nijeryalı oyuncunun serbest kalma maddesini 6 milyon Euro olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi, devre arasında bu kararın tam isabet olduğunu öğrendi.

Birkaç Avrupa ekibinin, Nwakaeme için Fırtına’nın kapısını çaldığı ancak 6 milyon Euro seviyelerine çıkamadığı kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu için yapılan en yüksek teklifin 3.5 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında.

Hatırlanacağı üzere Nwakaeme’nin eski sözleşmesinde serbest kalma maddesi 4 milyon Euro’ydu.

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