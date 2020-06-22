Trabzonspor, Misli.com ile gerçekleştirdiği anlaşmanın detaylarını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde,

Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. arasında "Maske Sponsorluğu" ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.