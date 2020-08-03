Trabzonspor’dan Milan’a dava

Bordo-Mavililer, daha önce Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka için dava açmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği dönemde iki kulüp arasında nedeniyle hazırlık maçı oynanması ve bunun karşılığında da Trabzonspor’un, İtalyan ekibine 1 milyon Euro ödemesi gerekiyordu. Ancak söz konusu maç oynanmadı. Bu nedenle Fırtına 1 milyon Euro'yu geri istedi. Fakat bir sonuca varılamadığı için Bordo-Mavililer, Milano ekibine dava açmaya hazırlanıyor.