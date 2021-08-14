Kadrosunu mutlaka bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Trabzonspor rotayı yurt içine çevirdi. Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği Manolis Siopis için devreye girdi. Alanyaspor ’la 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde ilk sıcak temas kuruldu. Abdullah hocanın, meslektaşı Çağdaş Atan’ı aradığı ve Alanyaspor teknik direktöründen Siopis’le ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Masada Fırtına güçlü

Trabzonspor Yönetimi, yıldız ön libero için girişimlere başlarken, kısa zaman içinde resmi teklifin yapılması bekleniyor. Akdeniz ekibinin pazarlıkları 1.5 milyon Euro'dan açacağı öğrenilirken, Yunan futbolcunun 1 yıllık sözleşmesinin kalması Karadeniz ekibinin masada elini güçlendirecek.

'Transfere onay veririz'

Alanyaspor cephesi de Trabzonspor’un Siopis’e ilgisini doğrularken, FANATİK'e yapılan açıklamada “Biz hedefi olan her oyucunun önünü açarız. Geçmişte de böyle yaptık. Trabzonspor ülkedeki 4 büyük kulüpten biri. Siopis de hedefleri yüksek olan bir oyuncu. Mali konularda orta yol bulunursa elbette transfere onay veririz” denildi.

Safa Can Konuksever