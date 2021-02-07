Ligdeki müthiş çıkışını Yeni Malatyaspor maçıyla sürdürmek isteyen Trabzonspor’da, sakatlık endişesi yaşanıyor... Geçtiğimiz haftalarda Anadolu’daki yoğun kar yağışından pek çok stat etkilenirken, belki de en büyük sıkıntı Yeni Malatya Stadyumu’nda meydana gelmişti. 24 Ocak’taki Galatasaray ve 29 Ocak’ta oynanan Karagümrük maçlarında, saha zemini her iki kulübün tepkisini çekerken; kar temizleme çalışmalarında çimler ciddi hasar gördü.

Ağaoğlu görüştü ama...

Halihazırda yoğun fikstür nedeniyle pek çok takımın sakatlıklarla boğuştuğu ortamda, Trabzonspor teknik heyeti Malatya’daki zemin nedeniyle ekstra endişeli. Trabzonspor Yönetimi, yarınki maçı farklı bir sahada oynamak için harekete geçerken, bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Türkiye Futbol Federasyonu’na talepte bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’le de görüşüldü ancak Sarı-Kırmızılılar, farklı bir statta maçın oynanmasına sıcak bakmadı.

‘Futbolcu sağlığı önemli’

Yeni Malatyaspor, kulübün Twitter hesabından stadın son halini paylaşırken, Karagümrük maçının ardından bakım çalışması yapıldığını ve zeminin yarınki karşılaşmaya hazır olduğunu belirtti. Trabzonspor cephesi ise her iki takım oyuncularının sakatlık tehlikesinin bulunduğunu ve futbolcu sağlığının ön planda tutulması gerektiğini TFF’ye iletti. Artık gözler Futbol Federasyonu’nun alacağı kararda.

Safa Can Konuksever



