Takımı bir an önce ayağa kaldırmak için yoğun tempoda çalışan teknik direktör Abdullah Avcı, bir yandan da transfer planlaması yapıyor. Bordo-Mavililer devre arasında 2-3 bölgeye mutlaka takviye gerçekleştirmek amacında. 10 numara ve sol bekin yanı sıra acil ihtiyaç duyulan esas bölge; defansif orta saha... Çünkü merkezde görev yapan Baker, Flavio ve Abdulkadir Parmak benzer tarzda isimler. Avcı, orta alana savunma yönü kuvvetli, 6 numara diye tabir edilen bir oyuncu kesinlikle istiyor. Bu doğrultuda alternatifli bir liste hazırlanırken, radardaki oyunculardan birinin Leroy Fer olduğu öğrenildi. Avcı’nın Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde de gündemine gelen 30 yaşındaki Hollandalı yıldız, Feyenoord forması giyiyor.

Sakatlığı ciddi değil

Bu sezon 5 lig maçında forma giyen ve 18 Ekim’deki Sparta Roterdam maçında uyluk sakatlığı yaşayan Fer, Kasım ayı sonunda sahalara dönecek. Abdullah hocanın, ekibinden tecrübeli oyuncunun durumunun araştırılmasını istediği belirtildi. Swensea, Quenns Park, Norwich gibi kulüplerde oynayan Fer, 11 kez de Hollanda Milli Takımı’nda görev aldı.