Gazetelerin hedefinde futbolcuların yanı sıra yönetim de vardı. Sonnokta gazetesi, ‘Vakit tamam, haydi başkan’ derken, Taka gazetesi, ‘Forvetsiz Fırtına’dan kupaya acı veda!’ başlığını attı. Kuzey Ekspres gazetesi ise ‘Trabzonspor, geçen yıl şampiyon olduğu kupadan bu yıl erken elendi’ ifadelerini kullandı.

Son 7 sezonun en kısası...

Geçen sezon finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Bordo-Mavililer’in, 10. kupa hedefi erken bitti. 5. tur karşılaşmasında 10 kişi kalan Adana Demirspor’a penaltılarda elenen Trabzonspor, 2013-2014 sezonunun ardından 7 sezon sonra ilk maçında kupaya veda etti. 2013’te Balıkesir’e deplasmanda 3-1 yenilerek elenen Karadeniz ekibi geçen yıl kupada 9 maç oynayıp hedefine ulaşmıştı.



