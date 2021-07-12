Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

İZİNLİLER DIŞINDA TAM KADRO

Bordo mavili ekipte, idmana izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban katılmadı. Yusuf Sarı ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

KIRAN KIRANA ANTRENMAN

Karadeniz ekibinde antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynandı. Sert geçen antrenmanda Koita ve Peres ufak sakatlıklar yaşarken iki oyuncu da antrenmana devam etti. Son olarak Hüseyin Türkmen ile Djaniny'nin iki mücadelede yerde kalmasıyla teknik direktör Abdullah Avcı antrenmanı tamamladı.

AVCI'DAN FANTASTİK GOL YORUMU

Yarı sahada oynanan çift kale Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası içinde yarım vole ile attığı golde teknik direktör Abdullah Avcı, "İşte bu fantastik" şeklinde yorum yaptı.

AVCI'DAN YARDIMLAŞIN UYARISI

Yarı sahada oynan çift kale maçta oyunu ara ara durduran Avcı, oyuncularına yardımlaşma ve oyunu açma yönünde uyarılarda bulundu.

DHA