Trabzonspor'dan ayrılarak Göztepe'ye transferi gerçekleşen Fousseni Diabate hakkında son dakika açıklaması geldi. Bordo Mavili ekip Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fousseni Diabate'nin garanti maaş ödemelerinin iki kulüp tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcumuz Fousseni Diabate, 2020/2021 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Göztepe A.Ş'ye kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2020/2021 sezonu ikinci yarısındaki garanti maaş ödemeleri, Göztepe A.Ş. ile Kulübümüz tarafından eşit oranda paylaşılarak ödenecektir.