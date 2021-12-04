Kanat bölgesine Ocak ayında iki transfer birden yapmayı planlayan Trabzonspor ’da, sıcak gelişmeler yaşanıyor... Devre arası yaklaştıkça, çalışmalar hız kazandı. Visca, Tello, Yarmolenko ve Solbakken gibi önemli hücumcuları listesinde bulunduran ve temaslara başlayan Fırtına’nın radarında, bir de Yunan yıldız var: Georgios Masouras... Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki Masouras, Siopis ve Bakasetas’ın Yunanistan Milli Takımı’ndan arkadaşı.

Fenerbahçe ’yi yıkmıştı

Futbol İzleme Komitesi’nin bir süredir takip ettiği Masouras için teknik heyetin de olumlu görüş belirttiği öğrenildi. Her iki kanatta görev yapabilen Masouras, özellikle bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki Fenerbahçe maçında dikkat çekmişti. 1.84 boyundaki yıldız, Kadıköy’de 3-0 kazanılan karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik müthiş bir performans göstermişti.

Öncelikle kiralama...

Olympiakos ile 2024’e kadar kontratı bulunan Masouras’ın maliyeti düşük değil. Bu nedenle, öncelikle kiralama formülü devreye sokulacak. Görüşmeler olumlu ilerlerse, kontrata opsiyon da koyulacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, hafta içinde İtalyan basınına verdiği röportajda, “Siopis ve Bakasetas’ın performansından çok memnunuz. Muhtemelen üçüncü Yunan oyuncuyu da transfer edebiliriz” demişti.