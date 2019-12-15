Trabzonspor'dan Jordy Lukoki bombası
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün yokluğunda devre arasında sağ kanata takviye yapmayı planlarken Bulgaristan medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı... Bordo-Mavililer’in Demokratik Kongolu oyuncu Jordy Lukoki’nin transferi için Ludogorets takımıyla görüştüğü, işin son aşamaya geldiği kaydedildi.
Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanan AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, sezon başından beri takımdaki yerini alamıyor. Geçen hafta tedavisinin ikinci aşaması için Almanya’ya giden ve 3 ay daha burada kalacağı öğrenilen genç yıldızın yokluğunda Fırtına sağ kanat için devre arasında takviye yapmayı planlıyor. Birçok ismin tranfserde adı geçerken Bordo-Mavililer’de son olarak Jordy Lukoki ismi gündeme geldi. İddia Bulgaristan medyasında yer aldı.
23 maçta 9 gol
Bulgaristan Ligi takımlarından Ludogorets Razgrad ekibinde forma giyen Lukoki için Bordo-Mavililer’in harekete geçtiği kaydedildi. Haberde Ludogorets ile Trabzonspor’un Demokratik Kongolu oyuncu için görüştükleri, hatta işin son aşamaya geldiği bildirildi. Bulgfaristan medyası 27 yaşındaki oyuncuyu Bordo- Mavililer’in yaz transfer döneminde de istediğini açıkladı. Ajax alt yapısında yetişen, 4 yıl önce Hollanda ekibi Zwolle’dan Ludogorets’e gelen Jordy Lukoki, 151 maçta 29 gol, 20 asistle oynadı. bu yıl ise ligde 11 maça çıkan Kongolu kanat oyuncusu, 3 gol, 1 asist üretti. Lukoki, Avrupa Ligi’nde de 6 karşılaşmada forma giydi, 3 kez fileleri havalandırdı.
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