Trabzonspor ’da 37 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluğun kutlamaları devam ediyor. Bordo-Mavililer, Akyazı’nın zemini hasar gördüğü için ligdeki son iç saha maçını Olimpiyat Stadı’nda oynadı. Önceki gün Trabzon’da yapılan müthiş kutlamaların ve Medical Park Stadı’ndaki kupa töreninin ardından bu kez İstanbul’da şölen yaşandı. Fırtına, küme düşmesi kesinleşen Altay karşısında 2-1’lik skorla galibiyete uzanırken, 90 dakika sonunda Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür kupayı sahaya getirdi. Futbolcular ile teknik heyet, sahada şampiyonluk turu atarak 70 bin taraftarını selamladı.

Kupayla 3’lü çektirdiler

Sonrasında kupa orta noktaya koyuldu, futbolcular ve A takım personeli etrafında çember oluşturdu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür tribünlere üçlü çektirirken, Olimpiyat Stadı’nda yıllarca unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı.

Altay’dan alkışlı jest

Hatay deplasmanında Ömer Erdoğan ve futbolcuları, Trabzonspor’u alkışlarla karşılamıştı. Dün de Olimpiyat Stadı’nda Altay konuk takım olmasına rağmen Bordo-Mavililer’den önce sahaya çıktı ve şampiyonu alkışlayarak jest yaptı. Türkiye Kupası’nda 4-2 kaybedilen Kayserispor mücadelesinden önce de Trabzonspor benzer bir davranış beklemiş ancak gerçekleşmemişti.

İç sahada namağlup

Şampiyon Trabzonspor, ligde hiçbiriç saha maçını kaybetmeden sezonu tamamladı. Akyazı’da çıktığı 16 mücadelede 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, Olimpiyat Stadı’nda da Altay’ı devirip, iç sahadaki toplam 19 karşılaşmada 43 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezon Medical Park Stadı’ndaki son 6 lig maçında da mağlup olmamıştı.

Marek Hamsik yine başrolde

Akyazı’daki kupa törenine sevinciyle damga vuran Marek Hamsik, Altay maçına 11’de başladı. Abdullah Avcı, Slovak yıldızı 72. dakikada kenara alıp, alkışlattı. Karşılaşma bitiminde sahada atılan şampiyonluk turunda Hamsik başroldeydi. Kaptan Uğurcan Çakır, kupayı 34 yaşındaki yıldıza verip, kale arkasındaki taraftarlara götürmesini istedi. Hamsik de kupayı havaya kaldırıp, tribünleri coşturdu.