Flavio ve Trondsen transferleriyle orta sahasını güçlendiren ancak bu bölgeye bir isim daha kazandırmak isteyen Karadeniz devi ön libero arayışına geçmişti. Marlon ve Flavio'yu, Brezilya'dan kadrosuna katan ve Güney Amerika piyasasına hakim olan Trabzonspor, Gregore'yi gündemine almıştı. Bahia'dan, Flavio'nun partneri olan 26 yaşındaki oyuncu için Sambacılar'la temas kuruldu.

Avrupa'yı istiyor

Flavio'nun da kefil olduğu başarılı orta saha oyuncusu için yapılan görüşmelerde Fırtına'nın eli güçlü. Gregore'nin sözleşmesinin 2021'in Aralık ayında bitecek olmasını koz olarak kullanan Bordo-Mavililer transfer için bastırmaya başladı. Oyuncunun da Avrupa'da oynamak istemesi nedeniyle Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı vurgulandı.

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Flavio’yu ileri taşıyacak hamle

Gregore hamlesi, Flavio transferinin devamı niteliğinde adeta. İki oyuncu Bahia’da birlikte uzun süre orta sahada partnerlik yapmış ve çok iyi bir uyum sergilemişlerdi. Gregore daha çok savunmanın önünde ‘sigorta’ görevi yapan, fiziği güçlü ve sert oyunu seven bir isim. Flavio hemen onun önünde daha fazla gezme şansı buluyordu. Gregore, Trabzonspor’un şu andaki rotasyonunda yetersiz olan fiziksel eksikliği kapatacak bir futbolcu.

Oyun kurucu özellikleri üst düzey değil ancak top ayağındayken güvenebileceğiniz bir oyuncu. Eksileri ise; çok baskı yediğinde top kayıpları yaşayabilir. Sık kart görür. Genel tabloda Trabzonspor’un ihtiyaçlarına cevap verecek bir transfer olduğunu düşünüyorum.