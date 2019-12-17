Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu. Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bizzat görüşmede yer alması bekleniyor. Trabzonspor, karar değişmese bile yol haritasından dönmeyecek. Hatırlanacağı üzere; TFF’nin kararından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Limit çerçevesinde kadro yapılandırmamızı oluşturduk. Hatta geçen hafta tekrar analiz ettirdim ve teyit aldım.”

‘Yönetmeliğe ve hukuka...’

“Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz, bu talimatın kurallarını belirliyorsunuz. Uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları açıklıyorsunuz. Ama sezonun ortasına girmeden, talimat yürürlüğe gireli 5 ay olmuşken bunu değiştiriyorsunuz. Dahası kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. Bu yönetmeliğe ve hukuka aykırı bir uygulama” demiş ve gerekirse kulüp olarak CAS’a gideceklerini açıklamıştı.