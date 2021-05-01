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Trabzonspor’dan geleceğe yönelik hamleler

Takıma direkt katkı sağlayacak oyuncular üzerinden temasları sürdüren Trabzonspor, bir yandan da geleceğe yönelik hamleler yapıyor.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor’dan geleceğe yönelik hamleler

Futbol izleme komitesinin sezon başından bu yana takip ettiği isimlerden Emirhan Aydoğan ve Barış Yılmaz için girişimlerde bulunulacak. Bursaspor’un 23 yaşındaki orta sahası Emirhan, çıktığı 28 maçta 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Keçiörengücü’nün 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Yılmaz da yine 1.Lig’de 32 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı, 4 asist yaptı. Bu iki isim konusunda maliyet araştırması yapılıyor. Gündemdeki bir diğer genç isim; 2.Lig takımlarından Çorum’da forma giyen 20 yaşındaki sol bek Nafican Yardımcı.


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