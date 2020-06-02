Yeni sezona genç, kaliteli ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Mavililer transferde 'fırtına' gibi esmeye başladı. Şimdiden Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna katan, Serdar Güncü için de görüşmelerine devam eden Trabzonspor, Altay'dan da Cenk Özkacar'ı istiyordu. Karadeniz devi, Avrupa'nın da takibinde olan 20 yaşındaki stoper için İzmir ekibinden söz aldı.

Bordo-Mavililer, genç oyuncunun transferi için 4.5 milyon TL artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve bir oyuncu karşılığında Altay ile el sıkıştı.





Benfica, Lizbon, Anderlecht...

Ancak transferin şu anda gerçekleşmesinin önünde Avrupa engeli bulunuyor. Başarılı oyuncuyu, Portekiz'den Benfica ile Sporting Lizbon takip ederken, Belçika'dan da Anderlecth istiyor.

İlk hedefi Avrupa'ya gitmek olan Cenk'in yurt içindeki tercihi ise kendini daha çok geliştirmek için Trabzonspor. Taraflar arasında yapılan anlaşmada, 15 gün içerisinde Avrupa'dan resmi bir teklif gelmezse, başarılı savunmacının Trabzon'a transferinin resmiyet kazanacağı yer alıyor.

Arda Erol / FANATİK ÖZEL







