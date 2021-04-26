Trabzonspor bu sezon başında kadroya kattığı hücum oyuncularından Djaniny hariç katkı alamadı. Yeni sezon için forvet transferi yapmak isteyen Bordo Mavili ekip İtalya Serie A ekiplerinden Crotone forması giyen Simy ile görüşmelere başladı. Nijerya'da kariyerine başlayan Simy'nin bu sezon 19 golü var. Simeon Tochukwu Nwankwo, gelecek sezon Trabzonspor forması giyebilir.

Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelen Simy, Portekiz ekiplerinden Portimonense'de futbola başladı. Gil Vicente forması da giyen Simy, daha sonra İtalya ekiplerinden Crotone'ye transfer oldu. Burada sergilediği performansla dikkatleri çeken Simy, gol krallığında dördüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un transferi için görüşmelere başladığı Simy, bu sezon Seria A'da 19 gol attı. 25 gol atan Ronaldo gol krallığında ilk sırada yer alıyor. Romelu Lukaku 21 golle ikinci sırada yer alırken, Muriel ve Simy 19 golle bu oyuncuları takip ediyor.

Sabah







