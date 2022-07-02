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Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Antrenman tesisleri yenilendi

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları tam hızıyla sürerken bir yandan da hem saha içi hem de saha dışı yapılanması dikkatlerden kaçmıyor. Bordo Mavili ekibin yenilenen antrenman tesisleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu paylaşım kısa zamanda taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

02 Temmuz 2022, Cumartesi 18:40 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Antrenman tesisleri yenilendi

Süper Lig 'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor 'da yeni sezon çalışmaları tam hızıyla sürerken bir yandan da hem saha içi hem de saha dışı yapılanması dikkatlerden kaçmıyor. Bordo Mavili ekibin yenilenen antrenman tesisleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu paylaşım kısa zamanda taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bordo Mavili ekip yaptığı paylaşımda, "Yanlış anlaşılma olmasın, Windows XP masaüstü arka planı değil. Yenilenen antrenman tesislerimiz." ifadelerine yer verdi.



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