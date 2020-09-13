Bundesliga ekiplerinden Leipzig’in resmen talip olduğu Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth’ta kriz büyüyor. Ülkesinin milli takım kampına katılan Sörloth aradan dört gün geçmesine karşın Trabzon’a dönmedi. Bunun üzerine bordo-mavili kulüp hem idari hem disiplin soruşturması başlattı. 8 Eylül’de Trabzon’da olması gereken ancak Kovid-19 testi yaptırdığı için gecikeceğini bildiren Norveçli golcü ile bir daha temas kurulamadı. Defalarca aranması ve masaj gönderilmesine karşın cevap vermeyen Sörloth’un, Laipzig ile anlaşmaya vardığı ve bonuslar hariç 3.5 milyon euro’ya “evet” dediği öğrenildi.

LEIPZIG ETİK OLMAYAN YÖNTEMLERLE TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

Sörloth’u ikna eden Alman kulübünün bu kez Trabzonspor’u devre dışı bırakmak için Norveçli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübü Crystal Palace ile temasa geçtiği ve transfer görüşmelerini etik olmayan yöntemlerle sürdürdüğü ortaya çıktı. Crystal Palace’dan iki yıllığına kiralanan golcü oyuncunun 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olan Trabzonspor’un bu hakkını kullanabilmesi için Sörloth’un 2020-21 sezonunda maçların yüzde 50’sinde forma giymesi gerekiyordu.

Sörloth’u en az 20 milyon euroluk bir kazançla satmayı planlayan Trabzonspor’un son gelişmelerden sonra gerekirse Alman kulübünü UEFA ve FIFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı bildirildi.

Alman kurnazlığıLeipzig’in, ödeyeceği bonservis bedelini düşürmek için hazırladığı kurnaz plan hayata geçerse, Trabzonspor’un Alman ve İngiliz kulüpleriyle pazarlık masasına oturmaya razı edilebileceği vurgulandı.

Daha önce Leipzig’in önerdiği rakamları kabul etmeyen Trabzonspor ya resti çekip dönmek istemeyen Sörloth’un bir sezon futbol oynamasını engelleyecek veya makul bir ücret üzerinde anlaşmayı kabul edecek.

Bugüne kadar Sörloth’un tüm hak edişlerini ödeyen ve UEFA karşısında eli güçlü olan bordo-mavilililer oyuncunun menajeri ile de temasa geçecek.

"Sörloth'ü istiyoruz ancak..."

Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann konuyla ilgili olarak, "Sörloth'ü istiyoruz ancak Sörloth'un transferi çok karmaşık bir hal aldı; çok çok karmaşık" ifadelerini kullanmıştı.

49 maç 33 gol 11 asist

Trabzonspor formasıyla müthiş bir sezon geçiren Alexander Sörloth üç kulvarda 49 resmi maça çıkarken, rakip ağları tam 33 kez havalandırdı. Takım arkadaşlarını 11 kez golle buluşturan Norveçli yıldız toplam 44 gole doğrudan katkı yaptı. 24 yaşındaki oyuncu Alman transfermarkt sitesinin rakamlarına göre Haziran 2019’da 6 milyon euro olan güncel bonservis bedelini 20 milyon euroya çıkarmayı da başardı.

Trabzonspor, Alexander Sörloth için resmi işlem başlattı. Yapılan açıklamada, Norveçli golcü için Leipzig’den resmi transfer teklifi geldiği belirtilerek, “Yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, Alexander Sörloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir.

Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün (Dün) itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir” ifadeleri kullanıldı. (Skorer)