Trabzonspor ikinci etap kampını yaptığı Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk hazırlık maçını teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski yardımcılarından Recep Uçar'ın çalıştırdığı 1.Lig takımı Ümraniyespor ile oynadı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Bordo-Mavililer 5-3 kazandı. İlk yarıya Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray 11'iyle çıkan Karadeniz ekibinde ikinci devrede Arda, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Koita sahaya çıktı.

Goller üst üste geldi

51'de Del Valle'nin ceza sahası dışından şutunda Ümraniye öne geçti: 0-1. 54'te iki yeni transfer sahneye çıktı; Peres ortaladı, Koita skora denge getirdi: 1-1. 61'de korneri Bakasetas kullandı, Berat kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 74'te Oğuz’un kullandığı korneri Gökhan Süzen aşırdı, Fuat Bavuk tamamladı: 2-2. 79'da Fuat Bavuk, Del Valle'nin ortasında fileleri buldu: 2-3. 82'de Nwakaeme'nin pasında Bakasetas skoru eşitledi: 3-3. 84'te Nwakaeme ortaladı, Gervinho ilk maçında ağları sarstı: 4-3. 90'da Bakasetas'ın kullandığı kornerde stoper Vitor Hugo skoru belirledi: 5-3.