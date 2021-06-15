Fenerbahçe ve Trabzon spor 'un atışması devam ediyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "UEFA, CAS, Federal Mahkeme ceza vermiş. Bir spor suçu işlenmiştir. Şike yapılmıştır" açıklamasına Fenerbahçe çok sert yanıt vermişi. Sarı-Lacivertliler, "Fenerbahçe aklanmış, bu dünya basınında da yer etmiştir. Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır. Kendisine dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" cevabı verildi.

"HAFIZA KAYBI YAŞAYANLARA"

Trabzonspor'dan da gün içinde Fenerbahçe'ye çeşitli görsellerle, "Terör örgününün değirmenine su taşıyor. Fenerbahçe aklanmıştır" yanıtına Trabzonspor'dan gün içinde cevap verildi. Bordo-Mavili kulüp, "Spor Disiplin Yargılaması ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamız" göndermesi yapıldı.



