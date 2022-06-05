Şampiyon Trabzonspor , stoper transferinde üst düzey bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Özellikle Devler Ligi nedeniyle tecrübe faktörünü ön planda tutan teknik direktör Abdullah Avcı, Boateng’in gündemde olduğunu açıklamıştı.

Lyon’un 33 yaşındaki Alman stoperi konusunda görüşmeler sürüyor. Bir diğer hareketlilik de Felipe için yaşanıyor. Atletico Madrid’in Brezilyalı yıldızı ciddi şekilde radarda hatta temaslar hızlanmış durumda. Boateng gibi33 yaşında olan Sambacı, istikrarı ve sakatlık konusunda soru işareti barındırmaması nedeniyle bir adım öne çıkıyor.

Atletico kararsız

Karadeniz devi, Atletico Madrid’le kontratı 30 Haziran’da bitecek olan Felipe için 2 artı 1 senelik kontrat öneriyor. İspanyol basınına göre Atletico, Felipe ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceğine henüz karar vermedi. Ancak La Liga ekibinin kontrat uzatma durumunda dahi 1 senelik teklif yapacağı belirtildi.