Türkiye'nin en köklü camialarından Eskişehirspor mali zorluklar nedeniyle kapanma noktasına geldi. Transfer yasağı bulunan Kırmızı-Siyahlılar, davalı olduğu kulüplerden borçsuzluk kağıdı almak için görüşmelerini sürdürürken, Trabzonspor 'un da kapısı çalındı.

2016 yılında Erkan Zengin transferinden kalan 3 milyon 264 bin 985 TL'lik alacağı yıllardır Eskişehir'den tahsil edemeyen Fırtına rakibine gerekli olan imzayı vermedi.





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