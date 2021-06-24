Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a imza yok!
Transfer yasağı bulunan Eskişehirspor, davalı olduğu kulüplerden borçsuzluk kağıdı almak için görüşmelerini sürdürürken, Trabzonspor'un da kapısı çalındı. 2016 yılında Erkan Zengin transferinden kalan 3 milyon 264 bin 985 TL'lik alacağı yıllardır Eskişehir'den tahsil edemeyen Fırtına rakibine gerekli olan imzayı vermedi.
Türkiye'nin en köklü camialarından Eskişehirspor mali zorluklar nedeniyle kapanma noktasına geldi. Transfer yasağı bulunan Kırmızı-Siyahlılar, davalı olduğu kulüplerden borçsuzluk kağıdı almak için görüşmelerini sürdürürken, Trabzonspor 'un da kapısı çalındı.
2016 yılında Erkan Zengin transferinden kalan 3 milyon 264 bin 985 TL'lik alacağı yıllardır Eskişehir'den tahsil edemeyen Fırtına rakibine gerekli olan imzayı vermedi.