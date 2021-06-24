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Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a imza yok!

Transfer yasağı bulunan Eskişehirspor, davalı olduğu kulüplerden borçsuzluk kağıdı almak için görüşmelerini sürdürürken, Trabzonspor'un da kapısı çalındı. 2016 yılında Erkan Zengin transferinden kalan 3 milyon 264 bin 985 TL'lik alacağı yıllardır Eskişehir'den tahsil edemeyen Fırtına rakibine gerekli olan imzayı vermedi.

24 Haziran 2021, Perşembe 09:22 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a imza yok!

Türkiye'nin en köklü camialarından Eskişehirspor mali zorluklar nedeniyle kapanma noktasına geldi. Transfer yasağı bulunan Kırmızı-Siyahlılar, davalı olduğu kulüplerden borçsuzluk kağıdı almak için görüşmelerini sürdürürken, Trabzonspor 'un da kapısı çalındı.

2016 yılında Erkan Zengin transferinden kalan 3 milyon 264 bin 985 TL'lik alacağı yıllardır Eskişehir'den tahsil edemeyen Fırtına rakibine gerekli olan imzayı vermedi.


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