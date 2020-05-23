2019-20 sezonunun mevcut lideri Trabzonspor, şampiyonluk adına antrenmanlarını sürdürürken önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer'de gündeme gelen son isim Djordje Despotovic oldu.

Rus basınının iddiasına göre Trabzonspor, Orenburg ile sözleşmesinin sonuna gelen golcü oyuncuya yıllık 800 bin Euro'luk bir teklifte bulundu.

28 yaşındaki oyuncunun ismi CSKA Moskova ile de anılırken Rus kulübü yaptığı resmî açıklamayla bu iddiayı reddetti.

Orenburg formasıyla geride kalan sezonda 20 maçta 8 gol atan Despotovic, daha önce de Astana, Tobol, Kairat Almaty, Kızılyıldız, Zheytsu, Lokeren gibi takımların formalarını giymişti.