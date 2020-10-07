Trabzonspor'un yeni transferi Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun evraklarını, bir önceki kulübü Al Ahli henüz göndermedi. Bu nedenle de Yeşil Burun Adalı oyuncuya lisans çıkartılamadı. Suudi Arabistan ekibi, Tavarez’in haksız fesih yaptığını iddia etti.

TRT Spor'un haberine göre; Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares'in lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF’ye teslim etti. TFF evrakları FIFA’ya göndererek geçici lisans talep etti.







