Süper Lig 'de en yakın rakibi Konyaspor 'a 10 puan fark atarak liderliğini sürdüren Trabzonspor 'a Djaniny'den kötü haber gelmişti. Afrika Uluslar Kupası için Yeşil Burun Adaları kadrosuna çağrılan Djaniny, burada sakatlandı. Ülkesinde yapılan kontroller sonrasında sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. 30 yaşındaki futbolcu kadrodan çıkarılarak Trabzon'a gönderildi.

Bordo mavililerin sağlık ekibi, Djaniny'ye yaptığı inceleme sonrasında forvet oyuncusunun ödem ve kanamasının azaldığını belirtti. Ayrıca oyuncunun tedavisine devam edildiği açıklandı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulüp doktoru Hakan Çelik "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny’nin bugün çekilen kontrol MR’ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." dedi.