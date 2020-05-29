Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı son toplantıyla, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasını kararlaştırdı. Federasyon, sözlü olarak talep edilen küme düşmeme önerisini kabul etmezken; 5 oyuncu değişikliğini de uygulanacağını açıkladı.









Bu açıklamanın ardından Süper Lig ekipleri tüm hızıyla hazırlıklarını sürdürmeye devam etti. Lig lideri konumunda bulunan Trabzonspor da rakiplerine gözdağı vermek için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bordo Mavili ekip, sosyal medyasında paylaştığı mesajda, "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz #YanYana #Trabzonspor" ifadelerine yer verdi. Karadeniz ekibinin bu paylaşımı taraftarları tarafından kısa sürede büyük beğeni kazandı. Ayrıca bu paylaşımda 2010-2011 sezonuna da gönderme olduğu anlaşıldı.





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