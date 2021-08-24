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Trabzonspor'dan Denswil açıklaması

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirdiği Stefano Wilfred Denswil'i 1 yıllığına bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

24 Ağustos 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Denswil açıklaması

Süperr Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor , transferde de hız kesmiyor.

Bordo mavililer, geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirdiği Hollandalı stoper Stefano Wilfred Denswil ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hollandalı futbolcunun alacaklarıyla ilgili olarak da "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" açıklamasında bulunuldu.


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35 maçta forma giydi

Karadeniz ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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