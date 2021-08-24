Süperr Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor , transferde de hız kesmiyor.

Bordo mavililer, geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirdiği Hollandalı stoper Stefano Wilfred Denswil ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hollandalı futbolcunun alacaklarıyla ilgili olarak da "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" açıklamasında bulunuldu.









35 maçta forma giydi

Karadeniz ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.