Trabzonspor'da Danny Rose sesleri her geçen gün artıyor. İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre, Tottenham'da Jose Mourinho'nun biletini kestiği ve gönderilmesini istediği Danny Rose için Trabzonspor ilk teklifini yaptı.

Aralık 2019'dan bu yana Tottenham'la maça çıkmayan İngiliz sol bek, geçen sezonun yarısını Newcastle United'da kiralık geçirmişti. Tottenham'la olan sözleşmesi bu sezon sonu Haziran ayında bitecek olan Rose, 2007'den beri Londra ekibinde forma giyiyor.

Haberde kulüplerin şu anda transfer için görüşme halinde oldukları eblirtildi. Bordo Mavililer eğer Rose'u Ocak ayında kadrosuna katmak istiyorsa İngiliz ekibine bonservis ödemek zorunda ancak oyuncuyla sezon sonu bonservissiz transfer için görüşme hakkına da sahip...





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