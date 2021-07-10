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Trabzonspor'dan Dalbert atağı! 7 milyon Euro detayı...

Trabzonspor, sol bek bölgesi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önemli oyuncuları kadrosuna katan bordo-mavili takım, Inter'de forma giyen sol bek Dalbert transferini tamamlamaya çok yaklaştı.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 00:56 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Dalbert atağı! 7 milyon Euro detayı...

Trabzonspor 'un gündeme Inter'de forma giyen sol bek Dalbert geldi. Geçen sezonu kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de tamamlayan Brezilyalı oyuncu Dalbert'in transferi için Trabzonspor çalışmalarını hızlandırdı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı bilgiye göre Trabzonspor, Dalbert Henrique'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanırken 7 milyon euro satın alma opsiyonu da olduğunu belirtti.

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İki sezondur kiralık

Dalbert geçen sezonu Rennes, önceki sezonu da Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. Dalbert, Fiorentina'da 34 resmi maçta 6 asist yapmıştı. Dalbert, Inter'de 28 maçta görev yaptı.


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