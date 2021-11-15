Gervinho’nun çapraz bağlarının kopmasının ardından Trabzonspor ’da kanat transferi olmazsa olmaz hale geldi... Hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk mücadelesinin verildiği sezonda, nokta atışı bir isimle kadroyu güçlendirmek amacında. Avcı, Nwakaeme, Hamsik, Bakasetas gibi yeni bir saha içi lider istiyor. Tecrübeli hocanın bu doğrultuda favori ikilisi: Edin Visca ve Cristian Tello. Her iki oyuncuyu da çok beğenen Avcı, mutlaka birini takımda görmeyi hedefliyor. Yönetim de, imkanlar dahilinde her türlü fedakârlığı yapmaya hazırlanıyor.









Barca da ikna edilmeli

Tello, sezon başında da Abdullah hocanın listesindeydi. Real Betis forması giyen İspanyol kanat, takımda düzenli oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya hazır. La Liga ekibi de, sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Ocak ayında Tello’yu satmaya sıcak bakıyor. Tello’nun bonservisinin bir bölümü, eski kulübü Barcelona’da bulunuyor. Dolayısıyla Trabzonspor Yönetimi’nin hem Real Betis hem de Barcelona ile uzlaşması gerekiyor.

Visca’da hoca faktörü

Edin Visca ise 2 yıldır olduğu gibi yine gündemde. Trabzonsporlu taraftarların hayallerini süsleyen Boşnak yıldız, Başakşehir’in en kilit oyuncusu. Üstelik 2025’e kadar kontratı var. Dolayısıyla transferi hiç kolay değil. Ancak Abdullah Avcı faktörü, Fırtına’nın elini güçlendiriyor. Hem Visca’nın hem de Başakşehir’in eski hocası olan Avcı, görüşmelerde bizzat devreye girebilir. Önümüzdeki haftalarda bu konu netlik kazanacak.

İspanyollar da Tello'yu yazıyor

İspanyol medyası, Cristian Tello konusunda Trabzonspor’un ısrarcı olduğunu ve bu transferin ara dönemde bitebileceğini yazıyor. Real Betis’te mutlu olmayan 30 yaşındaki yıldızın, 1.5-2 milyon Euro arası bir ücreti kabul edebileceği ve 4 yıllık sözleşme istediği vurgulandı. Haberlerde, Betis’in para kazanmak için sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Tello’yu Ocak ayında satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Safa Can Konuksever







