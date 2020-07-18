Ligde şampiyonluk şansını zora sokan Trabzonspor’da artık gözler Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS). UEFA, Bordo-Mavililer’e 2019 yılına ait mali tabloda yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 1 yıl Avrupa Kupaları’ndan men cezası vermişti. Yönetim bu cezayı CAS’a taşıdı. CAS’taki duruşma önceki gün görüşmüştü. Beklenti, mahkemenin erken saatlerde kararını açıklaması yönündeydi. Ancak öyle olmadı.

Ayrıntılı savunma

CAS, Trabzonspor’un detaylı savunmasıyla karşılaşınca, ilk olarak kararı iki hafta sonra açıklayacağını duyurdu. Ardından Bordo-Mavili Kulübün avukatları, ayrıntılı bir şekilde cezanın neden iptal edilmesi gerektiğini delilleriyle birlikte anlattı. Trabzonspor’un savunması yaklaşık 6 saat sürdü. Yönetim duruşma sonrası yorum yapmaktan kaçındı. Ancak uzmanlar, CAS’ın nadiren karar vermeyi ertelediğine dikkat çekti. Bu durum, Trabzonspor’un başarılı savunması sonrası mahkemenin Bordo-Mavililer’in lehine bir karar vermek için yeni bir değerlendirme yapacağı yönünde yorumlandı. Eğer CAS cezayı kaldırırsa, Trabzonspor yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan katılacak.