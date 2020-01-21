Teknik heyete Premier Lig’den takviye... Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir görevi devralırken, yardımcılığa ise İngiltere’den bir isim getirildi. Premier Lig devlerinden Chelsea’de teknik direktörü Lampard’ın yardımcısı olarak görev yapan Eddie Newton’ın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bu hafta Trabzon’a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi.

Newton, Chelsea’nin tüm Avrupa’daki kiralık futbolcularını da takip ediyordu. 48 yaşındaki hoca, daha önce Mikel ve Sturridge ile çalışmıştı.

İkinci yardımcı olacak

Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından pro lisansı da bulunan Eddie Newton, Hüseyin Çimşir’in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacak. Geçtiğimiz günlerde teknik heyete katılan Muzaffer Bilazer’in ise birinci yardımcı antrenör olarak devam edeceği bildirildi.