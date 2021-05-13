Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, TFF 1. Lig'de bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yapan sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz için harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi. Daha önceki girişimlerde 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış için Trabzonspor'un 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor.







