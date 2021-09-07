Şu ana kadar 2’si yerli toplam 9 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor , transferin son saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli hedef, mutlaka bir sol beki takıma kazandırmak. Yerli oyuncu olarak Mert Müldür ile temas kuran ve kulübü Sassuolo’ya kiralama teklifinde bulunan Karadeniz ekibi, İtalyan ekibinden henüz net cevap alamadı. Daha önce sunulan önerileri geri çeviren Sassuolo’ya, son bir teklif yapılmıştı. Yabancıda ise Bradaric ile Irakli Azarovi gündemde. Lille forması giyen Bradaric için kulübü sorun yaratmıyor ancak oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından rota Gürcistan’a çevrildi.

2 katına çıktılar

Futbol İzleme Komitesi’nin keşfettiği ve teknik heyetin olumlu rapor verdiği Irakli Azarovi konusunda pazarlıklar hızlandı. Bordo-Mavililer ilk etapta 400 bin Euro önerdiği Azarovi için rakamı iki katına kadar çıkardı. Dinamo Batumi Kulübü’yle görüşmelere devam eden Trabzonspor, son 2 günlük periyotta bu transferi çözmeye çalışacak. Ancak hâlâ rakamsal farklılıklar var. Her ihtimale karşı listede ‘sürpriz’ olarak nitelendirilebilecek sol bek adayları da bulunuyor.