2019-2020 sezonunda 49 maça çıkıp, 33 gol, 11 asistlik müthiş performansı sonrasında Alexander Sörloth'u takımda tutmak çok zordu. Yönetim her imkânı zorlasa da Norveçli futbolcuyu uzun pazarlıklar sonucunda Leipzig kaptı. Alman ekibi 20 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşırken, söz konusu rakamı Trabzonspor ve Crystal Palace paylaştı.

Ancak Sörloth, Leipzig'de yapamadı. Orada çıktığı 37 maçta sadece 6 gol, 3 asitle oynadı. Sezon başında Real Vallodolid'e kiralanan yıldız oyuncu, İspanya'da henüz golle tanışamadı.

Bordo-Mavililer'in aynı sezonki kaptanı Jose Sosa da sözleşmesinin sona ermesiyle yuvadan ayrıldı. Yönetim kıran kırana pazarlıklar yaptığı Arjantinli oyuncuyla 1 sene daha yola devam etmek istedi ancak tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe 'den gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 36 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını yaptığı Bordo-Mavili renklerden, Sarı-Lacivertli renklere imza attı ancak İstanbul serüveni pek de istediği gibi geçmiyor. Sosa, Kanarya'da 11'in değişilmez ismi olamazken, 42 mücadeleye çıktı, 4 gol, 3 asistle oynadı.

Trabzonspor'daki son sezonunda sol bek olmasına rağmen tam 10 gol kaydetti. Büyük maçlarda öne çıkmayı seven, kanat beki olarak görev yapan Filip Novak'ı, camia çok seviyordu. Ancak Sörloth ve Sosa gibi 2019-20 sezonu sonunda Çek oyuncuyla da yollar ayrıldı. Yeni sözleşme konusunda Fırtına'nın önerisine yanaşmayan Novak da Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etti. Ancak onun da hikayesi farklı olmadı... Sarı-Lacivertliler'de bir türlü 11'e giremeyen deneyimli sol bek 1.5 sezonda yalnızca 28 maça çıktı ve sadece 2 kez ağları sarsarak, Trabzonspor günlerinden uzak bir performans ortaya koydu.

Sörloth, Sosa ve Novak; üçü de kıl payı kaçan şampiyonluğun ardından 2019-2020 sezonu sonunda ayrıldı. Caleb Ekuban ise geçen sezon Trabzonspor ile bağlarını koparttı. Özellikle sevgilisinin İtalya'da yaşaması nedeniyle Çizme'ye gitmek isteyen Ganalı futbolcu, Genoa'nın ilgisi sonrasında Fırtına için işleri zorlaştırdı. Trabzonspor, İtalyan kulübüyle pazarlık yaparken, Ekuban, Trabzon'a dönmedi, açıkça gitmek istediğini belirtti ve görüşmelerde Bordo-Mavililer'in elini zayıflattı. Daha öncesinde bonservisi için 7-8 milyon Eurolar'ın konuşulduğu Caleb Ekuban sadece 1.8 milyon Euro'ya Genoa'ya transfer oldu. Fırtına'da 29 gol, 18 asistle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcu, İtalya'da henüz siftah yapamazken, süre bulmakta da oldukça zorlanıyor.